Он назвал такой исход честью, но подчеркнул, что подобное возможно лишь в заголовках фейковых СМИ.

В ноябре 2024 года стало понятно, что Дональд Трамп заступит на второй президентский срок, который продлится до января 2029 года. Тем не менее, сразу же возникли споры насчёт того, пойдёт 78-летний американский президент на третий президентской срок после второго переизбрания. Примечательно, что сам Трамп окончательного ответа на этот вопрос не давал, лишь отшучиваясь, мол, он готов, если ему скажут что-то вроде: «Он настолько хорош, что мы должны что-нибудь придумать» и устранят юридические препятствие.

В соответствии с Конституцией Соединённых Штатов Америки, должность американского президента можно занимать лишь два раза за жизнь. Речь идёт не о сроках подряд, а суммарном количестве - два срока (8 лет) за жизнь.

Во время выступления в Лас-Вегасе политик в очередной раз прокомментировал слухи о своём выдвижении на третий президентский срок, вновь отшутившись: «Это будет величайшая честь моей жизни - служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды ... Заголовки, заголовки от фейковых новостей!»

Всё на фоне недавней инициативы от конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Энди Оглза, который предложил внести поправки в Конституцию, позволяющую действующему американскому президенту Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок. Он считает, что такое решение может принять смелое руководство, в котором нуждаются Соединённые Штаты Америки.