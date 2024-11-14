Он допустил это в ироничной форме, если республиканцы из Конгресса придумают что-то, чтобы устранить юридическое препятствие.

Известно, что с 1951 года в Соединённых Штатах Америки действует 22-я поправка к Конституции, которая запрещает американцам баллотироваться на пост президента более двух раз. Причём речь идёт не о двух сроках подряд, как обычно принято во многих странах или международных организациях, а двух сроках в сумме. Для новоизбранного американского президента Дональда Трампа его второй срок (прошлый был в 2017 - 2021 году) станет последним, поскольку больше он не сможет баллотироваться из-за конституционного ограничения.

Однако политик во время своего выступления перед республиканцами в Палате представителей в ироничной форме не исключил, что может баллотироваться на пост президента в третий раз, если конгрессмены скажут что-то вроде: «Он настолько хорош, что мы должны что-нибудь придумать» и устранят юридическое препятствие на выдвижение в президенты третий раз подряд.

При этом Трамп признал, что средства массовой информации будут спекулировать на этом высказывании подадут информацию так, будто он намерен баллотироваться в третий раз.

Помимо этого Дональд Трамп поблагодарил всех за сотрудничество, признав, что ему было приятно победить на выборах. Собравшиеся республиканцы подтвердили свою готовность принять новую программу американского президента в первый же день после его официального назначения.