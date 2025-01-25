При этом он дипломат не уверен, что такое сценарий решит проблему.

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в интервью Fox News не исключил использование доходов от замороженных российских активов для заказа у американского военно-промышленного комплекса оружия, которое будет поставляться Вооружённым силам Украины.

Американский дипломат напомнил, что команда Трампа неоднократно говорила о возможности использования российских активов для финансирования военной помощи Киеву. Он добавил, что это является одним из вариантов, который необходимо обсудить. По мнению Келлога, такой подход позволит принести пользу не только Украине, но и профинансировать компании американского военно-промышленного комплекса.

Однако Кит Келлог не уверен в том, что данный сценарий позволит решить проблему, то есть урегулировать российско-украинский конфликт дипломатическим путём. Тем не менее, он считает данный вариант всё же заслуживающим внимания.

Другой вопрос в том, согласятся ли в Европе направлять все получаемые средства от российских активов на приобретение американского оружия. Тем более если учесть, что под залог замороженных российских активов страны «Большой семёрки» (G7) уже выделили Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будут погашать как раз за счёт доходов от российских ценных бумаг.