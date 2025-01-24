Соответствующая инициатива поддержана премьер-министром страны Дональдом Туском.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, являющийся кандидатом на пост президента Польши на президентских выборах в мае 2025 года, предложил лишить социальных пособий беженцев из Украины, которые не работают и не платят налоги. Речь идёт о выплатах на сумму 800 злотых (200 долларов), которые выплачиваются семье за каждого несовершеннолетнего ребёнка и родителей.

По мнению польского чиновника, Варшава не должна повторить ошибок Запада, в частности Германии или Швеции, где помощь украинским беженцам стала стимулом для их иммиграции исключительно с целью получения социальных пособий. Он считает, что необходимо обеспечить, чтобы каждый претендующий на социальную помощь от польских властей украинец способствовал укреплению экономики Польши.

Премьер-министр страны Дональд Туск оценил данную инициативу, подтвердив, что поддерживает её. Он добавил, что польское правительство в срочном порядке рассмотрит прекращение социальных выплат тем украинцам, которые официально не трудоустроены и не платят налоги. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш также поддержал инициативу, выразив надежду, что помощь украинским беженцам обернётся для Польши не только расходами средств налогоплательщиков.