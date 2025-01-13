Американский политик посоветовал европейцам поучиться у экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ (1954 - 2022).

Бывший советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, работавший в первой администрации Дональда Трампа, рассказал о том, как завоевать доверие новоизбранного американского президента и установить с ним хорошие отношения.

В пример он привёл опыт экс-премьер-министра Синдзо Абэ. По его словам, в своё время глава японского правительства смог получить от Трампа необходимые ему ответы на вопросы о Корейской Народно-Демократической Республике, Китае и протекционизме республиканца. В этом ему помогли постоянные контакты с американским коллегой: он часто разговаривал с американцем по телефону, а также проводил личные встречи, где рассказывал о японских инвестициях, демонстрировал «блестящие графики с корпоративной символикой» и карты Соединённых Штатов Америки со стрелками, указывающими на расположение заводов.

Болтон порекомендовал европейским лидерам смотреть за тем, что делал ранее Синдзо Абэ во время своего правления и подражать его подходу. Политик добавил, что для начала можно, например, поиграть в гольф (наиболее известное хобби Дональда Трампа) или научиться этой игре.