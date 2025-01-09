Отмечается, что в составе делегации были представители Трампа.

После свержения экс-президента Сирии Башара Асада новые сирийские власти работают над восстановлением отношений с Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки, которые в своё время ввели санкции против сирийского государства. Не так давно от лица Европейского союза в Дамаск приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, обсудив оказание Сирии помощи в восстановлении после гражданской войны.

Издание Al Jazeera, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в этот раз в Дамаск приехала делегация Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, в которую также вошли представители следующей американской администрации. По данным издания, американские дипломаты встретились с лидером сирийской оппозиции Абу Мухаммадом аль-Джулани.

Стороны обсуждали смягчение американских санкций в отношении Сирии и ситуацию в сфере безопасности, в частности усилия, которые предпринимают новые власти для борьбы с террористическими группировками в регионе. До этого существенную роль в противодействии террористам осуществляли сирийские курды.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов Америки объявило о смягчении ограничений, связанных со сделками с государственными структурами Сирии. Речь шла о транзакциях в рамках поставок нефти, природного газа и электричества.