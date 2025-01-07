Отмечается, что решение направлено на то, чтобы американские рестрикции не препятствовали деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей.

Известно, что Соединённые Штаты Америки и другие страны Запада с 2012 года активно вводили санкции против Сирии. Однако после того, как режим экс-президента страны Башара Асада был свергнут, появилась вероятность снятия западных санкций. Сейчас новые сирийские власти пытаются восстановить контакты с Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки и, очевидно, рассчитывают на снятие санкций, чтобы упростить восстановление страны после многолетней гражданской войны.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки сообщило о снятии ограничений на сделки с государственными структурами Сирии, оформленными после 8 декабря 2024 года (день свержения Асада). Ограничения были сняты на транзакции и переводы, связанные с поставками нефти, природного газа и электричества. Помимо этого ограничения больше не действуют на переводы собственных средств. При этом послабление санкций не касается сделок, заключаемых с Россией и Ираном.

В ведомстве подчёркивают, что данное решение говорит о стремлении Вашингтона обеспечить, чтобы американские рестрикции не препятствовали деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей.

В декабре уже была новость о том, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Сирии был остановлен из-за прекращения поставок нефти из Ирана. Новые власти Сирии объяснили руководству завода, что рассчитывают на снятие санкций, поэтому всё это время предприятие попросту простаивало. Учитывая, что ограничения со сделок, связанных с поставками нефти, были сняты, теперь нефтеперерабатывающий завод может быть вновь запущен.