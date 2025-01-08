Новоизбранный американский президент утверждал, что его администрация уже обсуждает судьбу судоходного канала с панамскими властями.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп недоволен тарифной политикой Панамы, из-за чего указал на необходимость возвращения Панамского канала под контроль Соединённых Штатов Америки. На своей недавней пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде политик сообщил, что уже ведёт переговоры с панамскими властями по поводу судоходного канала.

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес во время очередного брифинга опроверг заявление Трампа, подчеркнув, что панамские власти не контактировали ни с новоизбранным американским президентом, ни с представителями его администрации. Он добавил, что Панамский канал принадлежит только панамским рукам, а их суверенитет не может быть предметом обсуждений.

Панамский министр также добавил, что после инаугурации Дональда Трампа все контакты в рамках американо-панамских дипломатических отношениях будут осуществляться по обычным и соответствующим каналам.

Стоит напомнить, что Панамский канал перешёл под контроль Панамы в конце 1999 года, а сам процесс был запущен ещё в 1977 году тогдашним американским президентом Джимми Картером (1924 - 2024). За десять лет до передачи судоходного канала американское правительство ввело войска на панамские территории из-за разразившегося между странами военного конфликта.