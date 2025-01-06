Как подчеркнул спикер Палаты представителей Майк Джонсон, погодные условия не помешают этой процедуре.

Уже 6 января в Соединённых Штатах Америки в 13:00 по местному времени Конгресс Соединённых Штатов Америки официально утвердит победу новоизбранного американского президента Дональда Трампа. В отличие от событий 2021 года, в этот раз массовых беспорядков в стране не будет, поскольку проигравшая своему политическому оппоненту Камала Харрис признаёт поражение на выборах.

На формальном мероприятии будет присутствовать переизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон и Вице-президент Камала Харрис, которая стоит во главе Сената, а также конгрессмены. Ни Джо Байден, ни Дональд Трамп заседание Конгресса не посетят.

Нюанс всей ситуации в том, что сегодня в Соединённых Штатах Америки начался снегопад, при котором высота снега может достичь 18 сантиметров. В Вашингтоне уже введён режим чрезвычайной ситуации.

Майк Джонсон считает, что мощный шторм со снегопадом не помешают Конгрессу утвердить победу Дональда Трампа. Он выразил надежду, что на мероприятие придут все желающие. Спикер нижней палаты также призвал конгрессменов не покидать город, поскольку с утра (сейчас по местному времени ночь) возникнут проблемы с тем, чтобы добраться к месту работы.