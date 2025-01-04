Работа ASIC-майнеров слышна на улицах городов и сёл.

С 2018 года в Абхазии действуют временные ограничения на деятельность майнинг-ферм. В 2020 году в стране запретили ввоз оборудования для добычи криптовалюты, а при его обнаружении власти конфисковывали всю аппаратуру. Правоохранительные органы продолжать проводить рейды, направленные на ликвидацию майнинг-ферм, которые усложняют ситуацию в стране на фоне энергетического кризиса. За 2024 год местные власти изъяли 1,6 тысяч устройств для майнинга, а всего с 2020 года конфисковано более 10 тысяч единиц оборудования.

В декабре Россия начала гуманитарные поставки своей дешёвой электроэнергии в Абхазию, где уже действуют графики временных отключений. Однако после того, как российская электроэнергия улучшила ситуацию в абхазской энергетической системе, в ряде сёл и городах начали вновь звучать ASIC-майнеры, использующиеся для добычи криптовалюты.

Сейчас власти Абхазии рассматривают введение уголовной ответственности за добычу криптовалюты. Использование оборудования для майнинга, которое суммарно превышает объём потребления в 30 кВт, будет грозить майнерам лишением свободы на срок трёх лет. Помимо этого, за ввоз оборудования для добычи криптовалюты будет грозить лишение свободы на аналогичный срок с конфискацией всей аппаратуры.