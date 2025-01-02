Несмотря на то, что Лондон не имеет на своём вооружении F-16, страна участвует в подготовке украинских пилотов.

Летом 2023 года посол Великобритании в Киеве Мелианда Симмонс сообщила о намерениях Лондона обеспечить прохождение украинскими пилотами первоначальной лётной подготовки перед стартом их обучения на американских истребителях F-16, которые Украина получает от стран Запада. Несмотря на то, что на вооружении британской армии отсутствуют самолёты данного типа, страна всё же сделала свой вклад в обучение пилотов.

На официальной странице британского посольства в социальных сетях было объявлено, что инструкторы Королевских Военно-воздушных сил Украины провели обучение 200 украинских пилотов. Обучение состояло из базовой лётной, наземной и языковой подготовки. Последний пункт также немаловажен, ведь, как оказалось, украинские лётчики не владеют английским языком на достаточном уровне, чтобы погрузиться в специфику англоязычной терминологии.

Британские инструкторы учили украинских пилотов общему управлению самолётом, полёту по приборам, навигации на низких высотах и полёту в составе сложных формирований (имеются ввиду полёты с участием двух и более самолётов, которые друг с другом координируют свои действия).