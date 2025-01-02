«Мы никогда не видели ничего подобного», - пишет бизнесмен.

Вчера утром по местному времени (около 20:00 по московскому времени) в Лас-Вегасе возле 64-этажного здания Trump International Hotel прогремел взрыв. Как выяснилось позже, рядом с зданием взорвался электропикап Cybertruck компании Tesla, принадлежащей одному из близких соратников Дональда Трампа - Илону Маску.

Маск прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), заявив, что вся команда руководителей Tesla расследует ситуацию прям сейчас. Он подчеркнул, что им будет опубликована информация, как только удастся установить подробности.

По данным издания NBC News, в результате взрыва возле Trump International Hotel погиб один человек, ещё семь - пострадали. По версии ABC News, в багажнике электрокара могли находиться фейерверки, которые сработали и привели к детонации Cybertruck. Однако, как отмечает издание, следствие пока не знает, что стало причиной взрыва. Ситуация классифицируется как террористический акт, но первостепенным является установление достоверной причины детонации электрокара.