С таким советом выступил президент Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Клаус Мюллер.

Президент Федерального сетевого агентства Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Клаус Мюллер в разговоре с журналистами медиагруппы Funke рассказал о том, как проходит отопительный сезон в стране. Он сразу подчеркнул, что в стране нет проблем с отоплением, а газохранилища по-прежнему заполнены на 80%.

Как утверждает чиновник, в этом отопительном сезоне Германия использует гораздо больше газа, чем в прошлом за 2023 - 2024 год. С октября по декабрь общее потребление населения уже выросло на 5,8%, достигнув 246 ТВтч. Рост потребления в промышленности составил 9,1%, а в домохозяйствах и предприятиях - 1,9%. При этом отмечается, что население все равно ведёт себя бережливо, если сравнивать с периодом до 2022 года, когда не было энергетического кризиса.

Несмотря на отсутствие проблем с газом, Клаус Мюллер рекомендует местному населению экономить его, тем самым снимая нагрузку со своего кошелька. Ситуацию чиновник оценивает положительно: первую половину зимы удалось пережить и даже вопреки всем факторам, удаётся экономить до 10% процентов газа в сравнении с прошлым годом.

Учитывая заполненность газохранилищ, Мюллер не видит поводов для беспокойства по поводу оставшихся трёх месяцев отопительного сезона.

Ранее издание Reuters рассказывало о том, как прекращение поставок российского газа в Европу отразилось на экономике. В материале издания признают, что рост цен на энергоносители повлиял на промышленную конкурентоспособность, если брать в сравнение Соединённые Штаты Америки и Китай.