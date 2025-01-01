В новом году транзит российского газа через украинские территории прекращается, а большинство европейских стран теперь вынуждены полагаться на альтернативные источники поставок.

С 1 января 2025 года поставки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему прекращаются. Страны Центральной и Западной Европы, до этого сохранявшие небольшую долю российского газа в своём импорте, вынуждены окончательно переходить на альтернативные источники поставок энергоносителей.

Издание Reuters рассказало о последствиях для Европы прекращения поставок российского газа. Отмечается, что в 2025 году заканчивается многолетнее доминирование России в обеспечении европейских стран энергоносителями через старейший российский газовый маршрут.

Как пишет издание, несмотря на успех стран Европейского союза в замене российских энергоносителей, на самом деле Европа ощущает на себе последствия импорта более дорогого газа. Рост цен на энергоносители повлияет на промышленную конкурентоспособность континента в сравнении с Соединёнными Штатами Америки и Европой. Наибольший ущерб понесёт Молдавия, где из-за энергетического кризиса введён режим чрезвычайного положения.

Помимо этого Украина потеряет ежегодный доход на сумму около 800 миллионов долларов, получаемый за счёт транзитных сборов. В то же время «Газпром», по данным Reuters, теряет контракты на продажу газа общей стоимостью 5 миллиардов долларов.