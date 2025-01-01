Отмечается, что следующая цель российской армии может находится уже в Днепровском регионе.

Вчера стало известно о фактическом взятии российской армией города Курахово в административных границах Донецкой области. Очевидно было, что российские военные займут данный населённый пункт, но именно вчера были предприняты наступательные действия, которые можно считать завершающими в боях за Курахово. Остатки сил украинской армии находятся на окраинах городах, откуда, вероятнее всего, их выбьют уже в ближайшее время.

Издание The New York Times пишет, что взятие российской армией Курахово открывает России дорогу к «промышленному сердцу Украины». Как отмечает издание, перед российскими военными открывается перспектива наступления в Днепровский регион через Южный Донбасс.

Помимо этого издание пишет о изменившейся тактике российской армии, которая существенно повлияла на ситуацию на Донбассе. В материале издания говорится, что российские военные всё чаще прибегают к использованию мотоциклов, квадроциклов и электроскутеров. Один из украинских офицеров рассказывает, что такая тактика создаёт большие проблемы на поле боя, ведь поразить пятнадцать солдат в одном бронетранспортёре довольно легко, а когда они рассредоточены на скутерах - ситуация усложняется.