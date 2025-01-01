Сейчас судно пришвартовано к стоянке Свартбек около порта Килпилахти.

Неделю назад в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был повреждён подводный энергетический кабель Estlink 2. Предполагается, что повреждение кабеля вызвано якорем, который был сброшен судном. Выясняется, является ли это преднамеренной диверсией или случайностью. В ходе расследования финские правоохранительные органы приняли решение задержать нефтяной танкер Eagle S (приписан к Островам Кука, занимается перевозкой российской нефти), который выполнил требования и пришвартовался к стоянке Свартбек около порта Килпилахти.

Стало известно, что семи членам экипажа данного танкера установлен запрет на выезд из Финляндии. Как объясняет главный инспектор Национального бюро расследований Элина Катаямяки, запрет на выезд является менее суровой принудительной мерой, чем, например, задержание или арест. Она не исключает, что во время дальнейшего расследования список лиц, которым запрещён выезд из страны, пополнится.

Как отмечается на сайте финской полиции, сейчас местные власти возобновили исследования морского дна в Финском заливе, где недалеко от места повреждения Estlink 2 обнаружены следы якоря. До этого следственные действия на месте происшествия пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий, а полиция ограничивалась лишь следственными мероприятиями на самом танкере Eagle S.