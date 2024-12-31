Об этом сообщается на официальном сайте альянса.

С 2022 года в Балтийском море неоднократно происходили инциденты с повреждениями подводных кабель. Из недавних - повреждение энергетического кабеля Estlink-2, соединяющего Финляндию и Эстонию. На фоне этой ситуации эстонские власти обещали обсудить с руководством НАТО усиление военного присутствия североатлантического альянса в Балтийском море, чтобы обеспечить защиту подводной инфраструктуры в акватории.

На официальном сайте НАТО объявлено, что страны-участники выражают полную солидарность с Эстонией и Финляндией по поводу недавнего инцидента в Балтийском море. Отмечается, что ситуация с повреждением подводного кабеля расследуется финскими властями, а ход расследования находится под пристальным вниманием как возможный саботаж.

В заявлении говорится, что для поддержания бдительности, ситуационной осведомлённости и предотвращения в будущем подобных инцидентов, военный блок усиливает своё присутствие в акватории. Помимо этого страны-участники североатлантического альянса рассматривают другие меры по устранению потенциальных угроз для подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке основанного в мае Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры.