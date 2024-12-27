Всё на фоне участившихся случаев повреждения подводных кабелей.

Недавно в Балтийском море был повреждён подводный кабель Estlink-2, который связывал Эстонию и Финляндию. Пока нет официальной информации, чем вызвано повреждение кабеля - диверсией, непреднамеренными действиями или технической неисправностью. Так или иначе, с 2022 года случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море участились.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции в Таллине заявил, что обсудит с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте усиление или обновление флота с целью усиления защиты подводной инфраструктуры в акватории в рамках четвёртой статьи Вашингтонского договора, предполагающей начало консультаций в случае появления угрозы безопасности одной из стран-участников. По его словам, главное, чтобы уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры, в том числе подводных кабелей, был усилен.

«Мы попросим союзников о помощи в этом отношении», - сообщил он.

Кристен Михал подчеркнул, что наземная инфраструктура также нуждается в защите, как и подводная.

В начале декабря уже была новость о том, что в НАТО обсуждают возможность создания флота беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, которые отслеживать и контролировать обстановку в Балтийском море, предотвращая случаи повреждения подводной инфраструктуры в акватории.