Об этом рассказал официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт рассказал журналистам о подробностях телефонного разговора между немецким канцлером Олафом Шольцем и новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Отмечается, что особое внимание было уделено проблеме политики безопасности в Европе.

По словам немецкого чиновника, оба политика сошлись во мнениях, что российско-украинский конфликт длится уже слишком много. Они считают, что важно встать на путь к «справедливому, честному и устойчивому миру». В то же время Олаф Шольц подтвердил готовность Берлина оказывать военную помощь Киеву столько, сколько будет необходимо.

Ранее Олаф Шольц и Дональд Трамп уже проводили телефонные переговоры, обсуждая российско-украинский конфликт и необходимость восстановления мира в Европе. Нюанс в том, что недавно Бундестаг уже отклонил вотум доверия действующему правительству, в связи с чем в феврале в Германии состоятся досрочные парламентские выборы, на которых следующим немецким канцлером может стать другой политик, учитывая непопулярность партии Шольца и сложности с формированием новой коалиции.