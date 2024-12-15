Он подчеркнул, что российско-сирийские отношения должны нести коллективный интерес.

Лидер вооружённой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией в России и запрещена), которая сыграла основополагающую роль в наступательной операции оппозиции, Абу Мухаммед аль-Джулани прокомментировал российско-сирийское отношения, заявив, что Сирия предоставила России возможность переосмыслить отношения со страной так, чтобы они соответствовали коллективным интересам.

По словам функционера сирийской оппозиции, повстанческие силы предприняли все усилия для того, чтобы не провоцировать Россию в военном плане. Помимо этого Абу Мухаммед аль-Джулани исключил прямого военного конфликта с Израилем, который требует от нового правительства неформального признания аннексированного Тель-Авивом участка Голанских высот.

При этом не упоминается, означает ли это заявление то, что российские военные базы в Сирии будут сохранены. Сейчас официальных заявлений по этому поводу нет, а присутствие российских войск и авиации по-прежнему сохраняется.

Ранее уже была новость о том, что Абу Мухаммед аль-Джулани допускает своё выдвижение на пост сирийского президента, если его об этом попросит народ или окружение. Он подчеркнул, что власть в стране будет делегироваться посредством выборов.