Он выдвинет свою кандидатуру, если его об этом попросит народ или окружение.

После смены власти в Сирии по итогам гражданской войны возникли вопросы, каким будет новая форма правления, каким образом сформируют новое правительство и кто возглавит государство. Во время президентства Башара Асада в стране проводились президентские выборы каждые семь лет, но победу на них неизменно одерживал действующий глава государства, получая около 90% голосов избирателей.

Глава вооружённого формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией в России и запрещена), которое сыграло основную роль в двухнедельном наступлении повстанческих сил, Абу Мухаммед аль-Джулани заявил о планах по формированию государства, основанного на институтах и верховенства права.

По словам неформального лидера сирийской оппозиции, единственным способом прихода к власти в Сирии станет «избирательная урна», то есть выборы.

Абу Мухаммед аль-Джулани добавил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Сирии, если его об этом попросит народ или ближайшее окружение.

Не уточняется, когда именно в стране пройдут президентские выборы. Стоит отметить, что о процедуре их проведения также ничего неизвестно, а убедиться в честности голосования тоже будет сложно, учитывая обстоятельства после завершения многолетней гражданской войны.