Пришедшая к власти в Сирии оппозиция ведёт бои как с курдами, так и правительственными силами.

С 27 ноября оппозиционные силы Сирии начали реализовывать полномасштабную наступательную операцию на всех направлениях, в результате чего им удалось свергнуть президента страны Башара Асада. Однако помимо правительственных войск оппозиция воевала с сирийскими курдами, которые отошли на свои позиции за рекой в северо-восточной части страны. Зелёный цвет - сирийская оппозиция, жёлтый - сирийские курды

Силы практически полностью разделены рекой ЕвфратГлавнокомандующий Сирийскими демократическими силами (СДС, сирийские курды) генерал Мазлум Абди, заявление которого приводит издание The Wall Street Journal, выразил надежду, что Соединённые Штаты Америки окажут достаточное влияние на новое сирийское правительство, чтобы вынудить их остановить наступление на удерживаемые курдскими силами позиции.

Отмечается, что из-за необходимости сдерживать сирийскую оппозицию курдам пришлось приостановить свою борьбу с другими организациями на территории Сирии. В то же время Соединённые Штаты Америки во многом полагались именно на курдов в борьбе с терроризмом в регионе, а также разместили 900 своих военнослужащих на удерживаемом курдами участке территорий в этих целях.

Мазлум Абди обеспокоен тем, что сирийская оппозиция сотрудничает с турецким правительством, которое состоит во враждебных отношениях с курдскими силами из-за их намерений создать независимый Курдистан, куда войдёт юго-восток Турции. Курдский генерал опасается, что Анкара может подчинить новое сирийское правительство и заставить их более активно действовать против СДС.