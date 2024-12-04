Небольшая страна решила сказать своё слово в большой политике.

Со вчера в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран-участников НАТО, на которой Киев пытается продвинуть вопрос своего членства в североатлантическим альянсе. Известно, что против вступления Украины в военный блок публично выступают Соединённые Штаты Америки, Германия, Словакия и Венгрия. С недавних пор число противников вступления Украины в североатлантический альянс пополнилось.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что его страна выступает против присоединения Украины к НАТО. Его слова, озвученные в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств, приводит издание Der Spiegel.

Люксембург - небольшая европейская страна, находящаяся на границе между Германией, Францией и Бельгией. Население страны составляет почти 700 тысяч человек при площади 2,5 тысяч километров². Оказывает военную помощь Вооружённым силам Украины, передавая сотни миллионов евро на закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Является членом НАТО со дня основания североатлантического альянса, то есть с 4 марта 1948 года.

Как объясняет люксембургский министр, если состоящая в состоянии боевых действий с Россией страна будет признана членом НАТО, возникает вероятностью немедленного возникновения новых военных конфликтов. В то же время Беттель заверил в поддержке Люксембургом интеграции Украины в Европейский союз.