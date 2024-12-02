В Брюсселе возмущены подавление протестов, вызванных недовольством отказа правительства от курса на евроинтеграцию.

С октября 2024 года в Грузии проходят массовые протесты, вызванных несогласием грузинского народа с итогам парламентских выборов, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Однако после того, как новосформированное грузинское правительство объявило об отказе страны от евроинтеграции до 2028 года, протесты начали сопровождаться беспорядками и перешли к столкновению с правоохранительными органами. Грузинские власти отдали приказ на предотвращение беспорядков, в том числе применяя для этого специальные средства - водомёты и слезоточивый газ.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала ситуацию в Грузии, сообщив, что в Брюсселе рассматривают введение санкций против страны на фоне массовых протестов.

По словам главы европейской дипломатии, грузинское правительство должно уважать волю народа, а не применять в отношении него «неприемлемое насилие», из-за которых, по данным правоохранительных органов, задержаны сотни граждан и десятки госпитализированы. Каллас подчеркнула, что когда дело доходит до Европейского союза (в данном случае митинги вызваны решением Тбилиси отказаться от евроинтеграции), то всё это сказывается на отношениях с Грузией.

Кая Каллас заключила, что странам-участникам европейского сообщества предложены различные варианты реагирования, включая санкции. Сейчас необходимо прийти к соглашению - добавила она.