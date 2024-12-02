Об этом сообщил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Не так давно издание The New York Times писало, что на Западе обсуждают различные гарантии безопасности для Украины после завершения российско-украинского конфликта, в частности восстановление ядерного потенциала страны путём передачи ядерного оружия. Несмотря на то, что идея кажется абсурдной и никто из ядерных держав не согласится на неё, ведь это, как минимум, нарушает международные обязательства, а как максимум - создаёт опасный прецедент и подрывает ядерный потенциал страны-донора.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан по просьбе журналистов прокомментировал информацию The New York Times, опровергнув такие планы.

По его словам, работа Белого дома направлена на то, чтобы усиливать Украины путём передачи различных обыкновенных мощностей, тем самым повышая защиту и возможности украинской армии в конфронтации с россиянами, но американские власти не думают о восстановлении ядерного потенциала страны.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Россия применит полный спектр средств поражения, в том числе ядерное оружие, если Украина возобновит ядерный статус. Он добавил, что в России продолжат следить за тем, чтобы никто не передал Киеву ядерное оружие.