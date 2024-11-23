Речь идёт о гарантиях безопасности, которые США и Европа смогут предоставить Киеву после завершения боевых действий.

После распада Советского союза Украина унаследовала 170 межконтинентальных баллистических и более 2,5 тысяч тактических ракет, что сделало страну третьей по ядерному арсеналу в мире. Однако уже в 1994 году Киев в рамках Будапештского меморандума отказался от ядерного вооружения в обмен на гарантии безопасности. Документ не был ратифицирован странами-подписантами и не являлся обязательным к исполнению.

Издание The New York Times пишет, что в Соединённых Штатах Америки и Европе обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности, причём не исключается сценарий с возвращением стране ядерного статуса.

В качестве возможных гарантий безопасности, Запад рассматривает предоставление Украине арсенала обычного вооружения для сдерживания, которого будет достаточно, чтобы нанести противнику «сокрушительный удар». Другой вариант - возвращение стране ядерного оружия, что стало бы мгновенным и сдерживающим фактором для последующих нападений. Однако второй сценарий описывается, как более сложный и имеющий серьёзные последствия. Стоит отметить, что оба варианта рассматриваются уже после завершения российско-украинского конфликта.

Сам Владимир Зеленский неоднократно упоминал возможность возвращения Украиной ядерного оружия, но акцентируя внимание, что в этом не будет необходимости, если их пригласят в НАТО. Российский президент Владимир Путин также не исключает, что Киев может вновь обрести ядерное оружие, ведь его производство в современном мире не является тяжёлой задачей.