Возможно это в случае появления у Киева ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин на своей пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан ответил на вопрос журналистов, при каких обстоятельства Россия может применить против Украины все средства поражения. Он подчеркнул, что говорит о всех средствах поражения, то есть ядерное оружие тоже в этом списке.

По его словам, такое решение могут принять в случае становления Украины, как ядерной державы. Он подчеркнул, что Киев не сможет практически с нуля создать собственную ядерную бомбу, но может прибегнуть к созданию «грязной бомбы», собрав отходы с атомных электростанций.

Путин также добавил, что Москва будет отслеживать возможную передачу Украине ядерного оружия. При этом российский президент акцентирует внимание на том, что если кто-то официально объявит о передаче ядерного оружия, это будет свидетельствовать о нарушении международного режима нераспространения оружия массового поражения.

«Мы будем следить за каждым шагом - что там происходит», - заключил он.

Ранее издание The New York Times писало, что на Западе в качестве гарантий безопасности для Украины обсуждают возвращение стране ядерного оружия. Речь шла о гарантиях, которые могут быть предоставлены после завершения российско-украинского конфликта.