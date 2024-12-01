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Nacvark
The Times of Israel: Израиль разрешил начать восстановление городов на юге Ливана
До этого израильские военные призывали воздержаться от присутствия в приграничных районах из-за боевых действий.

С недавних пор на юге Ливана установлен режим прекращения огня, в ходе которого регулярная армия страны восстановит контроль над подконтрольными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позициями, израильские военные вернутся на свои территории, а ливанское шиитское движение «Хезболла» отступит за реку Литани без права на восстановление военной инфраструктуры в южной части Ливана.

Издание The Times of Israel пишет, что Командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генер-майор Ори Гордин на встрече с ливанскими градоначальниками дал распоряжение начать восстановление инфраструктуры, повреждённой в ходе боевых действий. По оценке израильского издания, речь идёт о более чем 400 разрушенных и 500 повреждённых домах.

До этого, когда боевые действия в регионе ещё находились в активной фазе, израильская сторона призывала ливанцев воздерживаться от присутствия в определённых населённых пунктов на юге страны. Очевидно, что речи о восстановлении городов не шло, ведь это небезопасно и бессмысленно из-за новых рисков.

Отмечается, что боевые действия на юге Ливана также привели к эвакуации 60 тысяч гражданского населения Израиля из приграничных населённых пунктов. Власти не планируют рекомендовать им возвращаться обратно домой до 1 февраля 2025 года, пока мирное соглашение между Израилем и «Хезболла» окончательно не выполнено. По возвращению в свои дома израильским гражданам выплатят денежные компенсации.

#израиль #ливан
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