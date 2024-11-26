С февраля 2022 года Вашингтон выполнял основополагающую роль в этом процессе.

После 24 февраля 2022 года Соединённые Штаты Америки взяли на себя основополагающую роль в оказании военной помощи Украине. Сформированная Контактная группа по обороне Украины объединила в себе около пятидесяти стран, которые ежемесячно встречались на авиабазе «Рамштайн» для обсуждения шагов, которые они могут предпринять для поддержки Киева. Однако в этом году бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предпринял все действия для того, чтобы в будущем именно североатлантический альянс координировал помощь Украине, если Вашингтон всё же решит сбросить с себя это бремя.

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи с коллегам из Великобритании, Франция, Италия и Польши объявил, что уже в январе миссия НАТО в Висбадене возьмёт на себя обязательства по координации всей западной военной помощи Вооружённым силам Украины, предоставив Киеву возможность действовать с позиции силы.

Примечательным в этой всей ситуации является то, что координационный центр в Висбадене, который должен сделать военную помощь Киеву независящей от Вашингтона, в конечном итоге базируется на основе американской военной базы.

Немецкий министр также упомянул, что он вместе с коллегами обсуждал усиление европейской безопасности после возвращения в Белый дом новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Европе следует действовать скоординировано и стремиться к тому, чтобы стать хорошим партнёром для Соединённых Штатов Америки. По этой причине он видит необходимость наращивания усилий как для увеличения военной помощи Украине, так и укрепления собственной безопасности. Без повышения оборонных расходов это невозможно - заключил польский министр.