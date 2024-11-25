Он считает, что главным для Киева является приглашение в НАТО.

Бывший Президент Украины Пётр Порошенко (2014 - 2019) высказался по поводу того, какая должна быть мирная инициатива новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Он призвал новую американскую администрацию воспользоваться уроком Холодной войны, повторив его.

По мнению украинского политика, следующий американский президент должен поступить с Украиной также, как с Западной Германией в период Холодной войны. Он настаивает на получении Киевом приглашения в североатлантический альянс, при этом не акцентируя внимание на восстановлении территориальной целостности. Порошенко считает, что такой сценарий станет важным условием для прекращения боевых действий и заморозит бои вдоль линии боевого соприкосновения.

Примечательно, что раз речь идёт про немецкий сценарий периода Холодной войны, экс-президент настаивает не на восстановлении территориальной целостности, как этого хотят в Киеве, а предоставлении Украине гарантий безопасности в виде членства в НАТО. Стоит напомнить, что после 1945 года Германия была поделена на Западную и Восточную: первая входила в сферу влияния Союзников, вторая - Советского союза. Как итог, Западная Германия стала членом североатлантического альянса и чуть менее чем через полвека объединилась со своей восточной частью.

Ранее номинированный Дональдом Трампом кандидат на пост советника по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о планах новой администрации начать переговоры по Украине в январе 2022 года, когда новый американский президент вступит в должность.