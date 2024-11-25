Вашингтон планирует распределить нагрузку, чтобы ключевой частью переговоров стала Европа.

Урегулирование российско-украинского конфликта является одним из обещаний предвыборной кампании новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что политик обещал закончить конфликт ещё до возвращения в Белый дом, на самом деле пока мало информации о его работе в данном направлении.

Член Палаты представителей от штата Флорида республиканец Майк Уолтц, которого Трамп планирует назначить на должность своего советника по вопросам национальной безопасности, рассказал, что старт переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта начнётся в январе 2025 года, когда новоизбранный американский президент вступит в должность.

По его словам, в январе предстоит решить, кто будет за столом переговоров и как усадить за него обе стороны конфликта, согласовав параметры мирного соглашения. Уолтц подчеркнул необходимость сделать Европу ключевой частью переговорного процесса, распределив нагрузку между всеми союзниками Соединённых Штатов Америки.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить мирное предложение от Дональда Трампа уже в январе. Он рассчитывает, что Трамп сможет быстрее завершить российско-украинский конфликт.