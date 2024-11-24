Он считает, что боевые действия могут закончится уже в следующем году.

Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Международной конференции по продовольственной безопасности сообщил, что российско-украинский конфликт может завершиться уже в следующем году. Он рассчитывает, что в январе новоизбранный американский президент Дональд Трамп представит свой план по урегулированию конфликта.

По словам украинского политика, он также готов выслушать мирные предложения Глобального Юга. Однако мирная инициатива должна базироваться на основе Устава Организации Объединённых Наций (ООН), то есть с учётом международно признанных границ Украины. По этой причине Владимир Зеленский ждёт мирное предложение от Трампа.

Что касаемо возможной встречи с Дональдом Трампом, Зеленский не знает в каком формате она пройдёт и когда состоится. Он допускает, что новая американская администрация может организовать как полноценную встречу уже после вступления новоизбранного президента в должность, так и подготовительную, пока президентский срок Трампа официально ещё не начался.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что при президентстве Дональда Трампа российско-украинский конфликт закончится быстрее. Тем не менее, ещё не были озвучены условия, на которых новоизбранный американский президент планирует завершить боевые действия.