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Nacvark
В Госдепе США сообщили о попытках помешать сотрудничеству между Россией и Китаем
Представитель ведомства Курт Кэмпбелл признал, что Вашингтон не оценил риски расширения российско-китайских связей в 2012 году.

Первый заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Курт Кэмпбелл выступил на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где рассказал о попытках его страны сорвать расширение российско-китайских связей, имеющих тенденцию на развитие. Он признал, что несмотря на приложенные усилия, импульс на их развитие сохраниться.

По словам американского чиновника, нет уверенности в том, что Вашингтон смог предотвратить или сорвать укрепление «российско-китайского альянса», но такие попытки были предприняты. В конечном итоге Пекин все равно выбрал совместный путь с Москвой, что отражается на глобальной политике, причём только с недавних пор.

Кэмпбелл утверждает, что Россия и Китая продолжают улучшать двусторонние отношения вопреки имеющимся разногласиям. Он рассчитывает на дальнейшее укрепление данного сотрудничества.

Курт Кэмпбелл также упомянул, что в 2012 году, когда китайский лидер Си Цзиньпин вышел на международную арену, начав гораздо чаще взаимодействовать с российским президентом Владимиром Путиным, в Вашингтоне не оценили риски. Оба лидера считают, что им есть что предложить друг другу - добавил американский чиновник.

#россия #сша #китай
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