Подготовка или перестраховка - сказать сложно.

Американский военный портал Defense One пишет, что десять военнослужащих Вооружённых сил Украины и столько сотрудников Службы безопасности Украины закончили обучение в Соединённых Штатах Америки по сборку обломков ядерного оружия. Они провели неделю в Национальной лаборатории Айдахо, отработав методики ядерной криминалистики.

По данным издания во время своего обучения украинские специалисты научились надлежащим способом подметать загрязнённые после прилёта ядерного оружия территории, собирая остатки пыли и мусора, размещая их в радиационно-экранированных контейнерах для дальнейшей транспортировки в специализированных средствах перевозки.

Отмечается, что ядерная экспертиза является одним из элементом американской стратегии сдерживания, которая позволяет отследить материал, использованный в ядерном устройстве, тем самым определив причастность той или иной страны к пуску ядерного оружия. Сотрудник директората лаборатории Айдахо Дэвид Чичестер подчёркнул, что применение ядерного оружия по украинским территориям является маловероятным сценарием, но в Киеве к этому относятся с полной серьёзностью.

Defense One по итогам обучения приводит слова одного из украинских специалистов, который считает, что обретённые навыки и знания обязательно будут реализованы ими, когда они вернутся обратно в Украину.