Пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт, номинированная на пост официального представителя Белого дома, заявила, что Трамп восстановит мир во всём мире посредством американской мощи.

Вчера российский президент Владимир Путин выступил с вечерним обращением, прокомментировав удары по российским территориям американскими и британскими ракетами. Российский президент подчеркнул, что Москва оставляет за собою право применить оружие для ударов по военным объектам тех стран, которые позволяют применять своё оружие против российских военных объектов.

Пресс-секретарь штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, отреагировав на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать вчерашнее обращение Путина, заявила, что американский народ избрал новым президента республиканца, потому что искренне верит в его возможность восстановить мир во всём мире посредством американской мощи. По её словам, после того, как Трамп вернётся в Белый дом, он предпримет все необходимые действия для достижения этой цели.

Известно, что Кэролайн Ливитт номинирована на пост пресс-секретаря Белого дома и фактически представляет официальную позицию Дональда Трампа. Дональд Трамп вступит в должность американского президента уже через два месяца - после инаугурации 20 января 2025 года.