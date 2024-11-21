Несмотря на весь информационный ажиотаж, большинство посольств уже сегодня возвращаются в прежний режим работы.

Вчера ряд иностранных посольств (Соединённые Штаты Америки, Италия, Испания, Греция, Израиль, Казахстан и другие) на территории Украины объявили о прекращении своей работы, связав это с повышенной угрозой безопасности на фоне ожидаемого комбинированного массированного обстрела украинских территорий. Украинские средства массовой информации также писало о якобы намерениях России испытать межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж».

В Министерстве иностранных дел Украины такой шаг, получивший публичную огласку, не оценили. Украинские дипломаты считают, что ситуация вызвала информационное нагнетание, которое выгодно только России. В сообщении подчёркивалось, что угроза обстрелов присутствует каждый день и 20 ноября не является особым случаем.

Владимир Зеленский также дал свой комментарий, выразив мнение, что было необязательно так публично освещать решение о закрытии посольств на территории Украины. Он призвал украинских граждан контролировать эмоции, чтобы их не могли использовать в чужих интересах.

Впоследствии в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки заверили, что американские дипломаты не выезжали из посольства в Киеве, а уже сегодня дипломатический объект продолжат оказывать услуги своим гражданам в прежнем режиме работы. Примечательно, что последний раз американское посольство прекращало свою работу в феврале 2022 года, взяв перерыв до мая того же года.