В октябре консульство было закрыто и теперь Варшава не против его адаптации под новые нужды.

В октябре стало известно о решении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского выдворить российских дипломатов из генерального консульства России в Познани. Он объяснил решение тем, что находившиеся там россияне якобы замешаны в агентурной работе на польских территориях.

В этот раз польский министр прокомментировал судьбу здания, где находился дипломатический объект, подчеркнув, что договор о его аренде истекает в концу текущего месяца. В связи с этим помещение можно адаптировать под другие нужды, сам Сикорский допустил создания на его базе украинского консульства, если, конечно, Киев попросит об этом.

Сикорский акцентирует внимание на том, что сейчас в Польше находится большое количество украинских граждан и имеющиеся на территории страны консульства не обеспечивают все консульские потребности данной категории населения, поэтому в Варшаве с «величайшее симпатией» относятся к решению открыть ещё одно консульство Украины.

На текущий момент в Польше есть ещё два российских консульства - в Кракове и Гданьске. Решение об их закрытии пока что принимать не планируют.