Об этом сообщил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан по итогам встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Соединённые Штаты Америки обвиняют КНДР в размещении своих войск на российских территориях для применения против Вооружённых сил Украины. Официально информация опровергается российскими и северокорейскими властями. При этом в Китае, комментируя данную ситуацию, подчёркивали, что не выступают против укрепления военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров между американским президентом Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином рассказал, что американская сторона попросила Пекин оказать влияние на Пхеньян в связи с информацией о переброске военных КНДР на российские территории.

Как отмечает американский чиновник, Байден напомнил Китаю о их позиции в отношении российско-украинского конфликта, в частности о том, что ни одна из сторон не должна эскалировать ситуацию. По мнению американского президента, размещение контингента КНДР в России как раз таки противоречит этому принципу. В итоге Джо Байден обратился с просьбой к Си Цзиньпину задействовать своё влияние на КНДР, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

Джейк Салливан объяснил, что в Вашингтоне считают опасным введение иностранной армии на территорию страны, участвующей в российско-украинском конфликте, поскольку это отразится как на положении дел в Европе, так и Корейском полуострове. При этом вводить новые санкции в ответ на эту ситуацию Белый дом пока не планирует.