Несколько дней назад стало известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует назначить на пост министра обороны Соединённых Штатов Америки Пита Хегсета, который в прошлом был американским военнослужащим, а после - комментатором Fox News. За спиною будущего Шефа Пентагона война в Ираке и Афганистане, охрана тюрьмы Гуантанамо на Кубе (в период, когда там пребывали исламские террористы из ранее упомянутых стран), а также диплом Гарвардского университета по специальности в сфере государственной политики.

Ряд иностранных изданий, в частности The Wall Street Journal, Associated Press и CBS News, обратили внимание на прошлое Хегсета, отметив наличие у него на теле двенадцати татуировок. Что касается последнего, эстетика тела - дело каждого, но в данном случае рисунки на теле имели для американского офицера последствия из-за их смысла.

По данным издания, майор Национальной гвардии Пит Хегсет планировал присутствовать на инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена в 2021 году. Однако ему и ещё ряду офицеров отказали в присутствии, сославшись на связь с ультраправыми и экстремистскими движениями. Спецслужбы не решились допустить на церемонию Хегсета, у которого на плече набита татуировка с иерусалимским крестом (знак крестоносцев) и надписью «Deus vult» («Воля Божья»). В Соединённых Штатах Америки данная татуировка имеет тесную связь с ультраправым движением, поэтому в Пентагоне воздержались от участия Пита в церемониальных мероприятиях из-за риска «инсайдерской угрозы» для имиджа страны. Татуировка, которая стала причиной отстранения Пита Хегсета от участия в инаугурации Джо БайденаПримечательно, что Пит Хегсет, судя из его прошлых заявлений, также является противником палестинской государственности и идеологическим союзником Израиля. При этом кандидат на пост министра обороны не имеет опыта работы в правительстве, из-за чего его назначение вызвало недоумение среди действующего штата Пентагона, о чём писало издание Daily Mail.