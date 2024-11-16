Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Билл Лаплант.

Известно, что йеменские хуситы из группировки «Ансар Аллах» являются одними из противников Израиля и Соединённых Штатов Америки, который наносит удары по израильским территориям или американским военным кораблям. Помимо этого данная группировка блокирует гражданское и военное судоходство в Красном море, самолично решая, какие судна пропускать, а какие нет.

Заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки по вопросам закупок и обеспечению вооружений Билл Лаплант прокомментировал ситуацию с ракетным оружием йеменских хуситов, подтвердив, что он, как инженер и физик, был шокирован увиденным за последние полгода у группировки вооружением. По его словам, за свою карьеру он имел дело с ракетами и те, которые находятся у хуситов, являются современными, способными делать «просто потрясающие вещи».

Издание Axios, которому Лаплант дал комментарий, подчёркивает, что «Ансар Аллах» являются единственной союзной для Ирана группировкой, имеющей противокорабельные баллистические ракеты и другое современное оружие. Тем не менее, уже почти как год Соединённые Штаты Америки и Великобритания обстреливают йеменские военные объекты, а группировки до сих пор не смогла потопить ни один из американских военных кораблей в регионе, хотя такие попытки неоднократно предпринимались.