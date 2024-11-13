Он считает такое решение возможным, если США прекратят оказывать помощь Киеву.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является одним из сторонников военной помощи Украине. Несмотря на это, ему удавалось поддерживать хорошие отношения с американским политиком Дональдом Трампом, с которым он даже встречался несколько месяцев назад, чтобы обсудить российско-украинский конфликт.

В этот раз экс-премьер дал интервью британскому телеканалу GB News, высказавшись насчёт того, какие будут действия Лондона в случае прекращения Соединёнными Штатами Америки поставок оружия Украине.

По словам британского политика, поддержка Киева обеспечивает коллективную безопасность, в том числе для Великобритании, поэтому прекращать её нельзя. Он допустил, что если всё же Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву, то Россия начнёт создавать угрозу для Европы и британские власти будут вынуждены отправить свои войска для обороны Украины.

Борис Джонсон в очередной раз назвал поддержку Киева хорошей инвестицией, которая позволяет избежать серьёзных угроз, в частности для Грузии и стран Балтии. Более того, бывший премьер-министр считает, что поражение Украины повлияет и на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, который Дональд Трамп называл более важным регионом для Вашингтона, чем Европу.