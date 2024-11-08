Венгерская сторона не согласилась на изложенные в документе требования Киева.

Не так давно была новость о том, что Украина и Венгрия планируют подписать двусторонний договор в сфере безопасности. Одним из ключевых положений, на которых настаивал Киев, было взятие Будапештом обязательств не препятствовать Украине во вступлении в НАТО. Отмечалось, что украинские власти не требуют Венгрию поддерживать их евроатлантическую интеграцию, но просят не мешать в этом.

Владимир Зеленский на саммите в Будапеште заявил, что переговоры о подписании между странами двустороннего договора были сорваны, поскольку Будапешт отказался поддерживать вступление Украины в НАТО.

Украинский политик подчеркнул, что Киев хочет настоящие тесные, дружественные и продуктивные отношения между Венгрией и Украиной. Однако в связи с тем, что Будапешт отказывается подписывать договор в предложенном украинскими дипломатами варианте, где Киев настаивает на поддержке их членства в НАТО, документ подписан не будет и это окончательное решение.

Зеленский также напомнил, что претензия Венгрии насчёт притеснения этнических венгров, проживающих на территории Закарпатской области, неоправданные. Об этом свидетельствует решение Европейской комиссии, которая не зафиксировала нарушение их прав.