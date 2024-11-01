Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Известно, что Венгрия, пользуясь своими правами как участника НАТО и Европейского союза, блокирует практически все коллективные решения, направленные на оказание военной помощи Украине от лица международных организаций. Помимо этого, в Будапеште категорически против того, чтобы направлять Киеву приглашение в НАТО, которое требуют украинские власти от Запада.

Владимир Зеленский встретился с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, сообщив им о готовящемся двустороннем соглашении между Украиной и Европой в сфере безопасности. Документ будет поднимать ряд других вопросов, чтобы «убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого».

Минимум, который Киев будет требовать от Будапешта - не блокировать приглашение Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что украинские власти не просят поддерживать или голосовать за приглашение, от Венгрии необходимо лишь не препятствовать интеграционным процессам и не задействовать право вето.

В Киеве также хотят уладить вопрос национальных меньшинств (в Закарпатской области проживает существенное количество этнических венгров), чтобы он легко решался, когда о нём вновь вспомнят.