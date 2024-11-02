В 2022-2023 годах всё оружие передавалось без каких-либо условий возврата или компенсации его стоимости.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о внесённом правительством премьер-министра страны Дональда Туска предложении, которое позволит Украине оформлять заказы у польского военно-промышленного комплекса в кредит.

По словам польского министра, можно было изначально сделать так, чтобы поставляемое Украине польское оружие передавалось в кредит. В таком случае, Киев был бы вынужден погасить свой оборонный кредит перед Варшавой, когда страна восстановится. Тем не менее, в 2022-2023 годах всё оружие передавалось без каких-либо условий возврата или компенсации его стоимости. На замену переданному оружию (преимущественно - советскому) польские власти за свои средства заказывали у союзников по НАТО современную военную технику.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на критику в адрес Варшавы со стороны Владимира Зеленского, подчеркнув, что при оказании военной помощи Киеву, польские власти учитывают соседство с Россией и поступающую угрозу от Москвы. Он также добавил, что Польша оказала рекордное количество помощи Украине, если рассматривать объём поддержки в соотношении с ВВП.