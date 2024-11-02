МИД Польши: «Мы сделали больше, чем любая другая страна».

Недавно Владимир Зеленский раскритиковал Польшу за недостаточную военную помощь, подчеркнув, что страна не оказала помощь Киеву в защите воздушного пространства и при этом не передала свои советские истребители МиГ-29, которые могли бы помочь защитить западную часть Украины. Он акцентировал внимание на том, что к тому моменту Киев уже договорился с НАТО, чтобы те разместили на польских территориях свою авиацию, тем самым компенсировав переданные самолёты.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на обвинения Киева, заявив, что Варшава оказала военную помощь Украине больше, чем любая другая страна, если смотреть на объёмы в соотношении с ВВП. Он напомнил, что польские власти предоставляли своему соседу военную, экономическую, гуманитарную помощь, а также приютили у себя украинских беженцев.

В то же время польский министр отметил, что при принятии решений касаемо поддержки Киева, польские власти исходят из соседства с Россией, которая представляет для Варшавы угрозу. Он добавил, что через восточной границу стоят почти 300 танков, многой тяжёлой техники и авиация.

Президент Польши Анджей Дуда уже жаловался на то, что Киев больше не считает Варшаву ключевым партнёром из-за снижения темпов военной помощи Украине.