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Nacvark
Польша надеется на разрешение НАТО, позволяющее сбивать российские ракеты над Украиной
Отмечается, что министр иностранных дел Радослав Сикорский поддерживает данный шаг, когда в североатлантическом альянсе к этому относятся негативно.

Официальный представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что министр внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский надеется на разрешение НАТО, которое позволит Варшаве сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

По его словам, Сикорский неоднократно призывал страны североатлантического альянса привлечь свои силы для отражения российских ракет, которые находятся в воздушном пространстве Украины и при этом направляются в сторону Польши. Тем не менее, как отмечает польский чиновник, за это министра неоднократно критиковали в военном блоке.

Вронский объясняет, что есть достаточно много противников реализации данной инициативы, в частности это само НАТО, страны-участники, в том числе Соединённые Штаты Америки. Однако в Варшаве ожидают, что в конечном итоге позиция североатлантического альянса изменится. До этого польские власти уже говорили, что в НАТО рекомендуют воздерживаться от применения силы в отношении дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны-участника, но не проявляют агрессии.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Польшу за недостаточную военную помощь. В Киеве просили Варшаву сбивать российские ракеты над газохранилищем в городе Стрый, а если такой возможности нет - передать Военно-воздушным силам Украины свои МиГ-29, чтобы украинские лётчики самостоятельно устраняли угрозу.

#россия #украина #нато #польша
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