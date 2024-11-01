Страна не сбивает ракеты над газохранилищем в городе Стрый по запросу Киева, а также не желает передать ВСУ самолёты, которые могли бы помочь Украине защитить объект самостоятельно.

Не так давно Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором обвинил Соединённые Штаты Америки в промедлении с реализацией выделенного пакета военного финансирования. По его словам, Вооружённые силы Украины получили лишь 10% от обещанного оружия, а анонсированные поставки семи стратегических систем противовоздушной обороны так и не состоялись.

В этот раз политик выступил с критикой в адрес Польши. Он сразу подчеркнул, что у Украины добрососедские отношения с Польшей, но уточнил некоторые нюансы.

Так например, Киев запрашивал у Варшавы помощь в сбивании российских ракет, которые летят в приграничные с польским государством районы. Помимо этого был запрос на оказание помощи в отражении российских атак, направленных на город Стрый, где находится газохранилище. Польские власти согласились помочь в этом только в случае, если они не одни из стран НАТО будут сбивать российские ракеты. В конечном итоге, несмотря на усилия украинских властей, добиться этого решения не получилось: никто из стран-участников не поддержал инициативу.

После этого Зеленский обратился к Польше с другим запросом - передать Военно-воздушным силам Украины польские истребители МиГ-29, которые могли бы базироваться в западной части страны и как обеспечивать противовоздушную оборону для важных стратегических объектов. Однако и тут каких-либо мер, на которые рассчитывали в Киеве, предпринято не было.