Сотрудников международной организации сочли причастными к террористической деятельности.

После того, как ХАМАС совершил 7 октября 2023 года попытку вторжения на израильские территории, в Израиле обвинили Ближневосточное агентство Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в пособничестве палестинцам и оказании поддержки для воплощения в жизнь палестинского наступления. Однако организация фактически продолжала существовать и осуществлять гуманитарную деятельность.

Ближневосточное агентство Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) действует с 1949 года под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН). Основной целью является предоставление гуманитарных, образовательных, медицинских и других первичных услуг палестинскому населению. Агентство действует в ряде иностранных государств, в частности в Ливане, где организованы лагеря для палестинских беженцев с правом на самоуправление.



Кнессет (парламент) Израиля принял два законопроекта, которые запрещают работу БАПОР на территории Израиля. Первым документом запрещена деятельность самой международной организации, а вторым были отменены все налоговые льготы и её иммунитет, которые предоставляли израильские власти до недавних пор. Местным властям также приказали прекратить рабочие отношения с организацией. Законопроекты были приняты 92 голосами «за» и 10 «против»

Стоит понимать, что данное решение серьёзно скажется на потоках гуманитарной помощи в сектор Газа и Западный берег реки Иордан, ведь проход на палестинские территории возможен только при координировании действий с израильской армией, удерживающей контроль над анклавами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил принятое решение о запрете деятельности БАПОР на израильских территориях тем, что сотрудники международной организации причастны к террористической деятельности и являются членами террористических организаций (по словам израильских властей - речь о 10% штата работников).

Решение вступает в силу через три месяца. До этого момента израильские власти продолжают работать с БАПОР, чтобы агентство продолжало осуществлять гуманитарную деятельность. В самой международной организации считают обвинения ложными и противоречащими Уставу ООН.