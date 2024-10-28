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Nacvark
Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, чтобы не попасть под вторичные ограничения Запада
Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду.

Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в предвыборных дебатах со своим политическим оппонентом Александром Стояногло, который вместе с ней примет участие во втором туре президентских выборов. Молдавский политик ответила на вопрос главы оппозиции, почему Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям.

Молдавский президент объяснила, что введение санкций в отношении России связано с намерениям прекратить финансирование российского оружейного производства, а также внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта невоенным путём. Тем не менее, есть и другая причина, которая для молдавской общественности может показаться более веской - вторичные санкции.

Как подчеркнула Санду, в случае, если бы Кишинёв отказался вводить антироссийские санкции, то банковская система Молдавии также оказалась бы под ограничениями, а граждане не могли бы осуществлять денежные переводы.

Однако у всего есть своя цена и данное решение для молдавских властей не было беспроигрышным. Из-за введения санкций против России теперь молдавское государство закупает российский газ по более высоким ценам, а населению приходится больше платить за жилищно-коммунальные услуги.

Второй тур президентских выборов в Молдавии запланирован на 3 ноября 2024 года. В случае, если Майя Санду будет переизбрана на пост молдавского президента, она предпримет все усилия для вступления в Европейский союз, которое поддержало большинство молдаван по итогам всенародного референдуме. В то же время Александр Стояногло, ранее не поддерживающий вступлении Молдавии в Европейский союз, во время дебатов подтвердил свои проевропейские настроения и пообещал европейскую модернизацию страны, вероятнее всего, желая привлечь сомневающихся в Санду избирателей, голосующих за неё исключительно ради членства в европейское сообществе.

#россия #молдавия #майя санду
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