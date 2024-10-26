Украинские власти раскритиковал дипломата из-за посещения саммита БРИКС.

Известно, что утром 23 октября генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш посетил Казань, где проходил саммит БРИКС. Он провёл встречи с рядом участников мероприятия, в частности с российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Предполагалось, что обратно в Нью-Йорк дипломат вернётся только 27 октября, то есть в промежутке между этой датой он планировал ещё встречи в регионе.

Издание Agence France-Presse, ссылаясь на источники в Офисе президента Украины, пишет, что Владимир Зеленский отказал Гуттеришу во встрече. После саммита в Казани глава международной организации хотел встретиться с Зеленским, но тот не подтвердил его визит. Как утверждает источник издания, связано это с «оскорблениями здравомыслия и международного права».

Примечательно, что на саммите БРИКС в Казани Антониу Гуттериш выступал с риторикой, соответствующей политике Киева. Он требовал прекратить боевые действия и осудил российские действия.

Ранее уже была новость о том, что украинские власти раскритиковали Гутерриша из-за его визита в Казань. Всё это в том числе из-за того, что дипломат отказался посещать организованный Киевом июньский саммит в Швейцарии, но в то же время приехал на организованную Москвой встречу.